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За девять месяцев в УрФО приобрели свыше 6 тысяч легковых коммерческих автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. За первые девять месяцев 2017 года в Уральском федеральном округе было приобретено 6 тыс. 051 легковой коммерческий автомобиль, что на 21% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Среди региональных авторынков России самым емким по объему продаж легких коммерческих автомобилей является Центральный округ. За три квартала 2017 года в Центральном ФО было продано 27 тыс. 931 ед. техники класса LCV, что на 19,6% больше, чем в прошлом году.



В Приволжском округе за отчетные девять месяцев спрос на эту технику вырос на 21%, а продажи составили 14 тыс. 314 ед. В Северо-Западном ФО за январь-сентябрь 2017 года было продано 8 тыс. 887 ед. новых LCV (+25%), в Сибирском регионе — 7 тыс. 035 шт. (+27,4%).



Самые низкие продажи легких коммерческих автомобилей были зафиксированы аналитиками на авторынке Южного ФО (5 тыс. 894 ед., +10,5%), на Дальнем Востоке (2 тыс. 004 шт., +21,3%) и на рынке северокавказского региона (1 тыс. 861 ед. техники, +42,2%).



За три квартала текущего года объем рынка новых LCV в России вырос на 21% в годовом сравнении, то есть с 61 тыс. 112 до 73 тыс. 977 ед. техники.

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