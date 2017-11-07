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В Челябинской области перед судом предстанет группа «лжеколлекторов»
7 ноябрь 2017 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей города, обвиняемых в вымогательстве, а также мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенных организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО.
По версии следствия, указанные лица в 2014-2016 годах совершили ряд вымогательств денежных средств у заемщиков различных микрофинансовых организаций и их родственников, по телефону угрожая насилием и уничтожением имущества.
С целью систематического получения незаконной прибыли они создали организованную группу для совершения вымогательств.
Для этой цели злоумышленники арендовали в Челябинске офисное помещение, приобрели средства мобильной связи, компьютерную технику. Используя базы данных заемщиков микрофинансовых организаций, они звонили заемщикам, их родственникам и знакомым, оказывали на них психологическое давление, незаконно требовали передачи денежных средств в различных суммах.
Кроме того, один из соучастников изготавливал фиктивные справки о задолженностях от имени микрофинансовых организаций, указывая в них завышенные суммы долга. После этого злоумышленники незаконно требовали погашения задолженности у заемщиков ряда МФО.
Потерпевшими по уголовному делу признано 32 человека. Ущерб по уголовному делу составил около 100 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, указанные лица в 2014-2016 годах совершили ряд вымогательств денежных средств у заемщиков различных микрофинансовых организаций и их родственников, по телефону угрожая насилием и уничтожением имущества.
С целью систематического получения незаконной прибыли они создали организованную группу для совершения вымогательств.
Для этой цели злоумышленники арендовали в Челябинске офисное помещение, приобрели средства мобильной связи, компьютерную технику. Используя базы данных заемщиков микрофинансовых организаций, они звонили заемщикам, их родственникам и знакомым, оказывали на них психологическое давление, незаконно требовали передачи денежных средств в различных суммах.
Кроме того, один из соучастников изготавливал фиктивные справки о задолженностях от имени микрофинансовых организаций, указывая в них завышенные суммы долга. После этого злоумышленники незаконно требовали погашения задолженности у заемщиков ряда МФО.
Потерпевшими по уголовному делу признано 32 человека. Ущерб по уголовному делу составил около 100 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.
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