Кризис
В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация НГО»
7 ноябрь 2017 (12:15)
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Генерация нефтегазовое оборудование» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году и относится к промышленной группе «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
С иском о банкротстве ООО «Генерация НГО» в феврале 2017 года обратилось в суд ООО «Завод мобильных конструкций». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 109 млн 248 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование», в октябре — ПАО «Нефтемаш».
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году и относится к промышленной группе «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
С иском о банкротстве ООО «Генерация НГО» в феврале 2017 года обратилось в суд ООО «Завод мобильных конструкций». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 109 млн 248 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование», в октябре — ПАО «Нефтемаш».
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