Кризис

В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация НГО»

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Генерация нефтегазовое оборудование» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году и относится к промышленной группе «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.



С иском о банкротстве ООО «Генерация НГО» в феврале 2017 года обратилось в суд ООО «Завод мобильных конструкций». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 109 млн 248 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.



Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В сентябре были признаны банкротами другие предприятия группы — ПАО «Буланашский машиностроительный завод» и ООО «Генерация буровое оборудование», в октябре — ПАО «Нефтемаш».

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