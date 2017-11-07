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Банк России реабилитирует ошибочно попавших в черные списки клиентов

УрБК, Москва, 07.11.2017. Банк России вместе с Федеральной службой по финансовому мониторингу готовит механизм реабилитации клиентов банков, которые по ошибке попали в черные списки кредитных организаций. Об этом сообщает «Прайм».



Отмечается, что с августа текущего года банки получили доступ к базе данных сомнительных клиентов регулятора. Тем гражданам, которые попали в черные списки, стали отказывать в банковском обслуживании. В то же время сильнее всего от данного нововведения пострадали физические лица, которые, в отличие от бизнес-структур, не обладали возможностью перерегистрироваться.



Многие клиенты банков попадают в базу неблагонадежных клиентов по ошибке, а механизма исключения из таких списков пока не существует в РФ.



«Идет проработка механизма реабилитации совместно с Центральным банком РФ. Есть жалобы, на них реагируем, есть попытки привлечь Росфинмониторинг в суды в качестве третьей стороны», — сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

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