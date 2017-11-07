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В Свердловской области исправительную колонию оштрафовали на 105 тыс. рублей за нарушение трудовых прав
7 ноябрь 2017 (11:19)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушение законодательства, регулирующего привлечение осужденных к труду, в ФКУ «Исправительная колония № 53 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в июле 2017 администрацией исправительного учреждения осужденные привлекались к погрузочно-разгрузочным работам, связанным с перемещением древесно-стружечных плит, без оплаты их труда.
В период с 20 по 21 июля 2017 года, в нарушение правил по охране труда, в столярном цехе учреждения указанные древесные плиты массой не менее 93 кг каждая были размещены на полу вертикально. При этом они прилегали друг к другу под разными углами с опорой на стену, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья осужденных, которые работали в цехе.
В связи с выявлением фактов нарушения прав осужденных на оплату труда и на безопасные его условия прокуратура в отношении исправительной колонии возбудила административные дела. Учреждению назначены штрафы в размере 35 тыс. руб. и 70 тыс. руб.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в июле 2017 администрацией исправительного учреждения осужденные привлекались к погрузочно-разгрузочным работам, связанным с перемещением древесно-стружечных плит, без оплаты их труда.
В период с 20 по 21 июля 2017 года, в нарушение правил по охране труда, в столярном цехе учреждения указанные древесные плиты массой не менее 93 кг каждая были размещены на полу вертикально. При этом они прилегали друг к другу под разными углами с опорой на стену, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья осужденных, которые работали в цехе.
В связи с выявлением фактов нарушения прав осужденных на оплату труда и на безопасные его условия прокуратура в отношении исправительной колонии возбудила административные дела. Учреждению назначены штрафы в размере 35 тыс. руб. и 70 тыс. руб.
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