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В январе-сентябре доля выявленной нелегальной водки в России составила 13%
7 ноябрь 2017 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. В январе-сентябре 2017 года в России выявлено 82,6 тыс. декалитров нелегальной водки, что составляет 13,3% от общего объема проверенной продукции. Об этом сообщается в отчете на официальном сайте Росалкогольрегулирования (РАР).
Всего в ходе надзорных мероприятий ведомство проверило 1,4 млн декалитров этилового спирта и алкоголя. При этом выявлено 282 тыс. декалитров продукции в нелегальном обороте или 17,6% от всего объема, прошедшего проверку.
При этом РАР выявило нарушения в 2 тыс. 559 из 3 тыс. 195 организаций, подвергшихся надзору за девять месяцев текущего года, то есть в 80% компаний.
Всего в ходе надзорных мероприятий ведомство проверило 1,4 млн декалитров этилового спирта и алкоголя. При этом выявлено 282 тыс. декалитров продукции в нелегальном обороте или 17,6% от всего объема, прошедшего проверку.
При этом РАР выявило нарушения в 2 тыс. 559 из 3 тыс. 195 организаций, подвергшихся надзору за девять месяцев текущего года, то есть в 80% компаний.
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