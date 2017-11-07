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В Челябинской области зафиксировали африканскую чуму свиней

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. На территории Челябинской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС) в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Об этом сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Челябинской области.



Как сообщают в надзорном органе, лабораторные исследования проб патологического материала от свиней, павших в личном подсобном хозяйстве Васильева упомянутого поселка, показали генетический материал вируса АЧС.



Сейчас в регионе выставлены посты, а в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Челябинской области и Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



«Проводится комплекс мероприятий, предусмотренных при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории поселка, и делается все, чтобы предотвратить распространение возбудителя опасной болезни, а также устанавливается источник возникновения заболевания», — комментируют в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

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