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С начала года свердловские работодатели разместили всего 2% вакансий для опытных соискателей
7 ноябрь 2017 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Больше половины предложений на рынке труда Свердловской области рассчитаны на специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет — в 2017 году их доля составляет 52% от общего числа вакансий. Об этом сообщает пресс-служба сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в «Высшем менеджменте», «Производстве», «Продажах», «Строительстве» и «Бухгалтерии».
В то же время с начала года в Свердловской области работодатели разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более 6 лет.
«Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте от 55 лет. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно. Так, всего 17% соискателей старше 55 лет готовы рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные бы хотели работать полный день. Чаще всего возрастные соискатели Свердловской области ищут работу в производстве, строительстве, административном персонале, транспорте и бухгалтерии», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
По ее словам, большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, в Свердловской области их набралось 70%.
Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в «Высшем менеджменте», «Производстве», «Продажах», «Строительстве» и «Бухгалтерии».
В то же время с начала года в Свердловской области работодатели разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более 6 лет.
«Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте от 55 лет. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно. Так, всего 17% соискателей старше 55 лет готовы рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные бы хотели работать полный день. Чаще всего возрастные соискатели Свердловской области ищут работу в производстве, строительстве, административном персонале, транспорте и бухгалтерии», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
По ее словам, большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, в Свердловской области их набралось 70%.
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