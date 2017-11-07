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На ММК впервые состоялся групповой аудит систем менеджмента качества

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) впервые прошел групповой аудит систем менеджмента качества (СМК), который охватил не только структурные подразделения комбината, но и дочерние предприятия. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы Группы ММК.



Единая групповая сертификация системы менеджмента качества Группы ПАО «ММК», включая аудит интегрированных систем менеджмента в организациях комбината, проходила в течение сентября. На протяжении четырех недель на магнитогорской производственной площадке работали комиссии аудиторов международной сертифицирующей организации TUV NORD CERT.



Эксперты проводили проверку функционирования процессов СМК как в ПАО «ММК», так и в компаниях, задействованных в производственных процессах комбината. Часть из них специализируется на производстве и поставках разного рода продукции: калибровочной и метизной, цемента и ожелезненного доломита, огнеупорной продукции, металлического лома, запасных частей и сменного оборудования, шлакообразующих смесей, прокатных валков. Другие общества поставляют услуги, такие как ремонт и строительство, обеспечение информационной инфраструктуры, ремонт и содержание железнодорожных путей. Аудит был осуществлен в ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Огнеупор», ООО «Строительный комплекс», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Шлаксервис», ООО «Ремпуть», ООО «ММК-Информсервис», АО «Профит» и в ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков». Чуть ранее аудит прошел в ОАО «ММК-МЕТИЗ».



Таким образом, групповая сертификация охватила 12 организаций Группы ПАО «ММК». Примерно в половине из них сертификация проходила не только на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001, но и на соответствие системы экологического менеджмента стандарту ISO 14001, а также системы управления промышленной безопасностью и охраной труда — стандарту OHSAS 18001. Кроме того, ПАО «ММК» и Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» были сертифицированы на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO/TS 16949, разработанного для предприятий автомобильной промышленности и их поставщиков. ООО «Ремпуть» проходило сертификацию впервые, продемонстрировав высокий уровень функционирования всех процессов СМК. По результатам аудита будут получены сертификаты соответствия как на всю Группу организаций Магнитогорского металлургического комбината, так и на отдельные организации, входящие в нее.



«Группа по системе качества ПАО «ММК» в ходе подготовки к групповой сертификации разработала новые нормативные документы, устанавливающие единые требования к системе менеджмента качества в Группе (всего около десяти стандартов). С 2016 года проводились внутренние аудиты дочерних организаций одновременно по требованиям всех международных стандартов, и весь этот функционал был централизован в группе по системе качества ПАО «ММК», — говорится в сообщении.



Целями централизованного управления системой менеджмента качества в Группе являются формирование и распространение единых требований к основным процессам СМК; применение единого подхода к проведению аудитов СМК; обеспечение мониторинга основных процессов СМК в Группе ПАО «ММК» в ходе внутренних проверок, проводимых сотрудниками комбината. Все это позволит в конечном счете обеспечить функционирование единой СМК на более качественном уровне, снизить объем документов, регламентирующих основные требования к СМК, и уменьшить затраты на сертификацию и функционирование процессов СМК в обществах Группы.

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