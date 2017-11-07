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Бывшего директора МУП «Тагилэнерго» подозревают в присвоении свыше 850 тысяч рублей
7 ноябрь 2017 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Тагилэнерго» Максима Стахеева по факту присвоения средств предприятия в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина возглавлял предприятие с ноября 2012 года по июль 2014-го. В мае 2014 года он в отсутствие правовых оснований изготовил, подписал и направил в бухгалтерию МУП «Тагилэнерго» соглашение от 1 ноября 2012 года, подписанное им дважды как директором и как гражданином, на возмещение расходов на аренду им квартиры, расположенной по улице Дружинина в Нижнем Тагиле.
«Жилое помещение арендовалось предприятием для руководителя в связи с исполнением им должностных обязанностей по месту нахождения предприятия. При этом стоимость аренды жилого помещения составила 45,2 тыс. руб. в месяц, что значительно превышало рыночную стоимость», — поясняют в пресс-службе надзорного органа.
В итоге по распоряжению бухгалтеры предприятия перечислили в пользу директора свыше 858 тыс. руб. в счет возмещения затрат по аренде жилого помещения за 1,5 года. При этом в указанный период у МУП «Тагилэнерго» имелась многомиллионная задолженность за поставленные энергоресурсы перед поставщиками.
По результатам проведенной прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении Максима Стахеева уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Мужчина возглавлял предприятие с ноября 2012 года по июль 2014-го. В мае 2014 года он в отсутствие правовых оснований изготовил, подписал и направил в бухгалтерию МУП «Тагилэнерго» соглашение от 1 ноября 2012 года, подписанное им дважды как директором и как гражданином, на возмещение расходов на аренду им квартиры, расположенной по улице Дружинина в Нижнем Тагиле.
«Жилое помещение арендовалось предприятием для руководителя в связи с исполнением им должностных обязанностей по месту нахождения предприятия. При этом стоимость аренды жилого помещения составила 45,2 тыс. руб. в месяц, что значительно превышало рыночную стоимость», — поясняют в пресс-службе надзорного органа.
В итоге по распоряжению бухгалтеры предприятия перечислили в пользу директора свыше 858 тыс. руб. в счет возмещения затрат по аренде жилого помещения за 1,5 года. При этом в указанный период у МУП «Тагилэнерго» имелась многомиллионная задолженность за поставленные энергоресурсы перед поставщиками.
По результатам проведенной прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении Максима Стахеева уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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