Кризис

ПФР два года занижал пенсию жителю Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения со стороны районного управления Пенсионного фонда России (ПФР) при начислении пенсии жителю Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



С жалобой на ПФР в прокуратуру обратился житель Екатеринбурга, который с 4 октября 2013 года является получателем трудовой пенсии по инвалидности. Согласно записям в трудовой книжке, с 10 января 1997 года по 14 декабря 2012 года мужчина работал в ООО «Адонис».



Комиссия управления Пенсионного фонда в Кировском районе Екатеринбурга зачла в трудовой стаж заявителя указанный период работы. Вместе с тем, на момент назначения пенсии в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица отсутствовали сведения о сумме начисленных страховых взносов.



При ликвидации юридического лица 6 февраля 2016 года работодатель ООО «Адонис» представил в пенсионный орган сведения о стаже заявителя и страховых взносах за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2003 года. Однако, в нарушение законодательства, сотрудники ПФР рассчитали размер пенсии заявителя за период с октября 2013 года по ноябрь 2015 года без учета страховых взносов ООО «Адонис».



«Указанное неисполнение пенсионного законодательства со стороны должностных лиц Управления повлекло уменьшение размера пенсии заявителя. По данному факту прокуратура области управляющему Пенсионным фондом Российской Федерации по Свердловской области внесла представление», — комментируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В итоге заявителю доплатили недостаток по пенсии за вышеуказанный период, а заместителя начальника управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе Екатеринбурга привлекли к дисциплинарной ответственности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: