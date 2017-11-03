Алексей Дронов: Белую металлургию невозможно представить без экологичного производства

— Первоуральский новотрубный завод уделяет особое внимание вопросам экологии и ведет активную природоохранную политику. За последние 8 лет ПНТЗ реализовал несколько крупных инвестпроектов: мы запустили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», провели модернизацию оборудования в трубопрокатных и трубоволочильных цехах. Все это мы делали, опираясь на принципы Белой металлургии, это корпоративная философия преображения личности, производственного пространства и социума. Преображение, естественно, подразумевает и высокую экологическую ответственность предприятия. Финишный центр и «Железный Озон 32» сразу строились с учетом современных природоохранных стандартов, остальные цехи мы планомерно модернизируем, и при закупках оборудования руководствуемся требованиями экологической безопасности.В 2014 году Первоуральский новотрубный завод заключил долгосрочное соглашение с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Предприятие неукоснительно следует всем требованиям законодательства в этой области, кроме того, выполняет дополнительные обязательства, взятые в сфере снижения влияния экологической нагрузки, а именно: модернизирует оборудование в цехах, снижает количество размещаемых на территории предприятия отходов, совершенствует систему их утилизации, рационализирует водопользование.Особое внимание экологическим проектам мы уделяем всегда, но в Год экологии приняли решение увеличить эту статью бюджета на 10%, в 2017 году на природоохранные мероприятия завод потратил порядка 70 млн рублей.— В 2017 году мы реализовали два крупных инвестпроекта. В мае оснащение санитарно-экологической лаборатории пополнилось современным оборудованием для исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде. Это позволило ПНТЗ самостоятельно осуществлять производственный лабораторный контроль и отвечать современным стандартам в области экологического и санитарного законодательства. Инвестиции в проект составили более 10 млн рублей.Осенью в районе жилой застройки, попадающей в зону влияния ПНТЗ, был установлен стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Он позволит следить за содержанием взвешенных частиц, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, — это наиболее распространенные вредные вещества в атмосфере. Полученная информация будет открыта, мы готовы предоставлять данные заинтересованным лицам и организациям. По оценкам экспертов, это позволит составить более четкое представление об экологической ситуации в городе в целом и контролировать уровень выбросов в атмосферу. Кроме того, завод ежегодно проводит озеленение Первоуральска, а весной наши сотрудники массово выходят на городские улицы для проведения субботника.— Мониторинг загрязнений — это неотъемлемая часть природоохранной деятельности. Это просто: мы должны знать «болевые точки», причем не только свои. Пост мониторинга ПНТЗ стал дополнением к существующей городской системе контроля состояния воздуха. В Первоуральске уже установлено оборудование для замеров в нескольких районах. Данные со всех постов мониторинга позволят составить целостную картину экологической обстановки и, более того, определить, какое из множества предприятий допустило выброс в атмосферу. Соответственно, это даст официальный повод экологическим службам к принятию мер.— ПНТЗ — градообразующее предприятие, и это накладывает на нас определенные обязательства, в том числе и с точки зрения уменьшения неблагоприятного влияния на экологию. Как мы говорили ранее, завод предпринимает множество мер для поддержания экологического баланса. При этом Новотрубный — открытое предприятие, наши производственные площадки ежегодно посещают сотни людей, которые могут оценить Белую металлургию: чистоту в цехах и на территории, экологичность производства.Неслучайно было также выбрано место для установки стационарного поста мониторинга загрязнений. Дорогостоящее оборудование находится в зоне жилой застройки, тем самым мы сможем оценить реальное состояние воздуха, которым дышат горожане. Здоровье не только наших сотрудников, но и всех первоуральцев — один из приоритетов компании. На балансе ПНТЗ находятся медицинские центры, санатории, бассейны, базы отдыха и детские лагеря. Кстати, в этом году в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» целая смена была посвящена экологической грамотности. Для ребят проводили мастер-классы, ликбезы и тренинги на тему бережного отношения к природе.— Природоохранные мероприятия ПНТЗ получили высокую экспертную оценку. В этом году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». На ПНТЗ действует бессрочная лицензия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предприятие готовится получить бессрочную лицензию на осуществление мониторинга качества природных вод.В 2016 году Департамент Росприроднадзора по УрФО провел на предприятии две внеплановых проверки, специалисты не выявили нарушений. А совсем недавно на заводе побывал известный зоолог, телеведущий и член Российской экологической академии Николай Дроздов. Он оценил преимущества Белой металлургии, а также вручил ПНТЗ диплом лауреата международной премии в области экологии «Global Eco Brand Award» в номинации «Лучшие и эффективные практики — 2017».— Однозначно могу сказать, что ПНТЗ и дальше продолжит работу по снижению нагрузки на экологическую ситуацию в Первоуральске. На заводе действует долгосрочная программа мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. В ней вплоть до 2025 года расписаны комплексные меры по реализации природоохранных мероприятий. Среди них — установка экологически безопасного оборудования в действующие цеха, рекультивация шламонакопителя нейтрализованных стоков. На 2018 год запланировано продолжение озеленения города, его благоустройство, работы по рекультивации шламонакопителя и продолжение строительства очистных сооружений завода.