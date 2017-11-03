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В ходе рейда свердловские полицейские задержали 32 мигранта
3 ноябрь 2017 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Свердловские полицейские провели рейд по местам массового пребывания иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В мероприятии участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра противодействия экстремизму, отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники регионального управления ФСБ, силовую поддержку обеспечивали бойцы ОМОН Росгвардии.
«Цель рейда — выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга и Свердловской области», — рассказал заместитель начальника отдела иммиграционного контроля капитан полиции Кирилл Слизов.
В ходе рейда полицейские проверили 152 человек, 82 из них поставили на фотоучет, еще 32 доставили в отдел для установления личности. Также на одного иностранного гражданина составили административный материал для его дальнейшего выдворения с территории Российской Федерации в судебном порядке.
В мероприятии участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра противодействия экстремизму, отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники регионального управления ФСБ, силовую поддержку обеспечивали бойцы ОМОН Росгвардии.
«Цель рейда — выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга и Свердловской области», — рассказал заместитель начальника отдела иммиграционного контроля капитан полиции Кирилл Слизов.
В ходе рейда полицейские проверили 152 человек, 82 из них поставили на фотоучет, еще 32 доставили в отдел для установления личности. Также на одного иностранного гражданина составили административный материал для его дальнейшего выдворения с территории Российской Федерации в судебном порядке.
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