Апелляция не дошла до экс-владельца АМУРа

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и жалобу пострадавшей стороны на приговор по резонансному уголовному делу бывшего директора ЗАО «Автомобили и Моторы Урала» (АМУР) Павла Чернавина. Ранее, 7 августа 2017 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес уральскому бизнесмену оправдательный приговор.Напомним, ЗАО «АМУР» создано в 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода, который в 1968 году был построен как филиал МосавтоЗИЛа для выпуска автозапчастей.С момента основания предприятие возглавлял Павел Чернавин. Через несколько лет после запуска на АМУРе наладили сборку внедорожников по китайской технологии Great Wall Motors. В конце 2000-х производство было свернуто из-за низкой рентабельности.В 2010 году были анонсированы планы по выпуску грузовиков Renault, которые остались нереализованными. 22 января 2012 года арбитражный суд Свердловской области признал завод банкротом.Уголовное дело на Чернавина было заведено еще в 2014 году. В 2016 году процесс неожиданно приостановили, назначив дополнительную финансово-экономическую экспертизу. В июле 2017 года слушания возобновились.Бизнесмена обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 176 «Незаконное получение кредита». По версии следствия, бизнесмен, являясь главой АМУРа, после введения на предприятии процедуры банкротства предоставил в Арбитражный суд простые векселя на сумму свыше 1,2 млрд руб. В Следственном комитете РФ сочли, что Чернавин выполнил их незаконную эмиссию. С помощью этих ценных бумаг предпринимателя неправомерно включили в реестр кредиторов предприятия с требованием выплаты указанной суммы. По второму эпизоду следствие настаивало на том, что при участии Чернавина завод незаконно получил кредиты на общую сумму свыше 12 млн долл. США.Гособвинение требовало приговорить Павла Чернавина к 7 годам лишения свободы. Однако в августе 2017 года все обвинения с экс-директора завода АМУР были сняты.Решение Ленинского районного суда обжаловала не только прокуратура, но и потерпевшая сторона в лице банка ВТБ.«Материалами дела подтверждено предоставление заводом АМУР недостоверной отчетности за 2008 год, значительно улучшающей реальные показатели деятельности предприятия. Сомнений в представленном бухгалтерском балансе у банка не возникло. В связи с чем сотрудниками ВТБ была сделана оценка хозяйственного положения и финансового состояния ЗАО «АМУР». Предоставление достоверных отчетов позволило бы сформировать мнение о невозможности выдачи кредитов. Чернавину было известно о неустойчивой финансовой деятельности завода. Он создал фиктивную задолженность, которая привела к банкротству общества», — говорится в апелляционной жалобе ВТБ.Представители банка считают, что при рассмотрении дела районным судом были допущены серьезные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на ход дела. Поэтому есть все необходимые основания для пересмотра принятого решения.«Обосновывая вывод о непричастности Чернавина к вменяемым преступлениям, суд указал на отсутствие доказательств того, что именно он дал указания на изготовление ложных балансов. Однако все финансовые службы завода АМУР подчинялись именно бывшему экс-директору. Он занимался вопросами кредитования и вел все переговоры с финансовыми организациями. Вывод суда о непричастности к преступлениям сделан на основании слов самого Чернавина», — говорится в апелляционном представлении прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга.В ходе рассмотрения апелляции Павел Чернавин в очередной раз заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям.«Я потерял вложенные деньги, бизнес, здоровье, репутацию. Виновным я себя не считаю. Надеюсь, что суд примет правильное решение», — заявил Чернавин.В итоге Свердловский областной суд встал на сторону уральского бизнесмена. 3 ноября 2017 года решение Ленинского районного суда Екатеринбурга было оставлено в силе. Сейчас пострадавшая сторона и прокуратура имеют возможность подать апелляцию в президиум Свердловского областного суда. Срок обжалования законом не ограничен.