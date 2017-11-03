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Информация о грядущем объединении ГИБДД и ППС оказалась недостоверной

Объединение патрульно-постовой службы полиции (ППС) и Государственной инспекции по безопасности дорожного (ГИБДД) движения не будет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.



«Пресс-центр МВД России сообщает, что в настоящее время структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, не планируются», — сообщили в МВД.



Ранее в подразделениях ГИБДД ряда регионов России (в Челябинской области, Сургуте, Краснодаре и Мурманске) был приостановлен набор новых сотрудников в Госавтоинспекцию. Ведомственный приказ об этом есть в распоряжении «Газеты.Ru». Кроме того источник «Газеты.Ru» в МВД сообщил об отмене внутриведомственного приказа 403, который разграничивал полномочия по составлению протоколов об административном правонарушении между ППС и ГИБДД. На основании этих фактов в интернете и в некоторых СМИ появились сведения о возможном слиянии этих двух полицейских служб.

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