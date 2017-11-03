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Путин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС
3 ноябрь 2017 (16:42)
Любой контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет важное значение для всех международных дел, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Пескова, встреча двух лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не исключена. «Действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал он.
Ранее в пятницу американский президент заявил, что может встретиться с российским коллегой в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также уточнил, что намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.
По словам Пескова, встреча двух лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не исключена. «Действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас», — сказал он.
Ранее в пятницу американский президент заявил, что может встретиться с российским коллегой в ходе своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также уточнил, что намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.
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