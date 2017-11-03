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Бейсбольного тренера осудили на контрабанду кубинских игроков
3 ноябрь 2017 (16:42)
Бейсбольный тренер Хулио Эстрада осужден на пять лет за контрабанду кубинских игроков в США. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, Федеральный суд Майами признал Эстраду и агента Бартоло Эрнандеса виновными в организации операции по перевозке кубинских бейсболистов в США. Переправляя игроков в другую страну, виновные получали за них незаконную прибыль от соглашений. Прокурор по делу Рон Дэвидсон заявил, что Эстрада и Эрнандес погрязли в коррупционных схемах.
В число незаконно привезенных в США бейсболистов входят Хосе Абреу из «Чикаго Уайт Сокс», Адени Хечаварии из «Тампы Бэй» и Леонис Мартин из «Чикаго Кабс». Абреу рассказал, что ему пришлось съесть фальшивый паспорт во время переправки в США в 2013 году из-за возможных последствий по прилете в Майами.
По информации агентства, Федеральный суд Майами признал Эстраду и агента Бартоло Эрнандеса виновными в организации операции по перевозке кубинских бейсболистов в США. Переправляя игроков в другую страну, виновные получали за них незаконную прибыль от соглашений. Прокурор по делу Рон Дэвидсон заявил, что Эстрада и Эрнандес погрязли в коррупционных схемах.
В число незаконно привезенных в США бейсболистов входят Хосе Абреу из «Чикаго Уайт Сокс», Адени Хечаварии из «Тампы Бэй» и Леонис Мартин из «Чикаго Кабс». Абреу рассказал, что ему пришлось съесть фальшивый паспорт во время переправки в США в 2013 году из-за возможных последствий по прилете в Майами.
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