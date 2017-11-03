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Россиянин выжил на необитаемом острове

Россиянин, потерпевший в конце октября крушение и попавший на необитаемый остров, рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности произошедшего.



Евгений Зубачев купил парусную лодку и отправился из Стокгольма в Испанию. По его словам, в судне оказалась брешь. Через некоторое время после того, как мужчина ее заметил, на море начался шторм. Лодка разбилась о скалы, а Зубачев оказался на камне, где провел ночь.



Утром он принял решение перебраться на соседний необитаемый остров и проплыл до него три километра. Там он провел двое суток, где выложил слово Help («Помогите») из мха. По информации телеканала, на третьи сутки мужчину обнаружили истребители, внимание которых он привлек с помощью спасательного жилета яркого цвета. За ним вернулись шведские спасатели на вертолете.

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