Дайджест
Россиянин выжил на необитаемом острове
3 ноябрь 2017 (16:42)
Россиянин, потерпевший в конце октября крушение и попавший на необитаемый остров, рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности произошедшего.
Евгений Зубачев купил парусную лодку и отправился из Стокгольма в Испанию. По его словам, в судне оказалась брешь. Через некоторое время после того, как мужчина ее заметил, на море начался шторм. Лодка разбилась о скалы, а Зубачев оказался на камне, где провел ночь.
Утром он принял решение перебраться на соседний необитаемый остров и проплыл до него три километра. Там он провел двое суток, где выложил слово Help («Помогите») из мха. По информации телеканала, на третьи сутки мужчину обнаружили истребители, внимание которых он привлек с помощью спасательного жилета яркого цвета. За ним вернулись шведские спасатели на вертолете.
Евгений Зубачев купил парусную лодку и отправился из Стокгольма в Испанию. По его словам, в судне оказалась брешь. Через некоторое время после того, как мужчина ее заметил, на море начался шторм. Лодка разбилась о скалы, а Зубачев оказался на камне, где провел ночь.
Утром он принял решение перебраться на соседний необитаемый остров и проплыл до него три километра. Там он провел двое суток, где выложил слово Help («Помогите») из мха. По информации телеканала, на третьи сутки мужчину обнаружили истребители, внимание которых он привлек с помощью спасательного жилета яркого цвета. За ним вернулись шведские спасатели на вертолете.
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