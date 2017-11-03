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В Москве погиб пасынок Эльдара Рязанова

Кинопродюсер Олег Бердюгин, пасынок режиссера Эльдара Рязанова, скончался в своей квартире в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.



«Отпевание пройдет в пятницу в храме Всех Святых на Соколе, а прощание и похороны — в тот же день на Троекуровском кладбище», — подчеркнули представители организации.



Бердюгину было 56 лет. Отмечается, что он скончался еще во вторник. Тело мужчины обнаружила супруга, дверь в квартиру была незаперта, пишет газета «Московский комсомолец». Жена продюсера вызвала скорую помощь, медики предварительно констатировали смерть от сердечного приступа.

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