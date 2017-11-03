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Медцентр «Оберон плюс» в Екатеринбурге оштрафовали на 46,5 тыс. рублей за антисанитарию

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Роспотребнадзор привлек к административной ответственности медицинский центр ООО «Оберон плюс» (Екатеринбург, улица Зои Космодемьянской, 43) за многочисленные нарушения законодательства.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, инспекторы зафиксировали нарушения санитарного законодательства.



«В ходе проверки в деятельности медицинского центра выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических требований к зданиям, сооружениям и помещениям, организации и проведению производственного контроля, организации медицинских осмотров и вакцинации сотрудников, к размещению знака о запрете курения», — поясняют в надзорном органе.



Кроме того, «Оберон плюс» не выполняет требования к размещению информации о предоставляемых медицинских услугах, а также нарушает права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг, режиме его работы.



«При проведении экспертизы договора ООО «Оберон плюс» с потребителями на оказание медицинских услуг обнаружено отсутствие существенных условий, необходимых для заключения договоров данного вида, а также включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя», — комментируют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Свердловской области.



По выявленным нарушениям в отношении общества с ограниченной ответственностью составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 6.5, 6.25, 8.2, 14.4, 14.8 КоАП РФ. Общая сумма штрафов юридическому лицу составила 46,5 тыс. руб.

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