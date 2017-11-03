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Услугами микрофинансовых организаций пользуются лишь 8% россиян
3 ноябрь 2017 (16:19)
УрБК, Москва, 03.11.2017. Среди информированных о деятельности микрофинансовых организаций россиян за последние 2-3 года обращались к их услугам 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.
Для сравнения, в 2013 году таковых было 9%, а в 2016 — 5%. Клиентами подобных финансовых институтов являются чаще жители средних городов с населением менее 100-500 тыс. человек (15%) и молодежь 25-34 лет (11%).
Несмотря на рост информированности о микрофинансовых организациях, большинство россиян, зная о них, не обращались к их услугам (92%). Однако если год назад основным барьером было недоверие к деятельности МФО (58% в 2016 году), то сейчас на первый план вышла высокая стоимость услуг (53% в 2017 году и 36% в 2016).
Отсутствие потребности в таких услугах отмечают 40% (50% в 2016 году). Каждый пятый отказывается обращаться в микрофинансовые организации из-за опасений в безопасности (22%).
Для сравнения, в 2013 году таковых было 9%, а в 2016 — 5%. Клиентами подобных финансовых институтов являются чаще жители средних городов с населением менее 100-500 тыс. человек (15%) и молодежь 25-34 лет (11%).
Несмотря на рост информированности о микрофинансовых организациях, большинство россиян, зная о них, не обращались к их услугам (92%). Однако если год назад основным барьером было недоверие к деятельности МФО (58% в 2016 году), то сейчас на первый план вышла высокая стоимость услуг (53% в 2017 году и 36% в 2016).
Отсутствие потребности в таких услугах отмечают 40% (50% в 2016 году). Каждый пятый отказывается обращаться в микрофинансовые организации из-за опасений в безопасности (22%).
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