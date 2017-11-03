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В Челябинской области надзорные органы изъяли 20 тонн груш неизвестного происхождения

УрБК, Челябинск, 03.11.2017. Управление Россельхознадзора по Челябинской области задержало автомобиль с 20 т груш неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Во время проведения совместного рейда 1 ноября 2017 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области и ДПС ГИБДД региона недалеко от г. Троицка остановили автотранспортное средство, которое следовало в Россию из Республики Казахстан. В машине при досмотре обнаружена подкарантинная продукция — 20 т груш.



«Возможно, груши прибыли на Южный Урал из страны, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц, и чья сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года», — пояснили в пресс-службе.



Продукция перевозилась из г. Шымкента Республики Казахстан в г. Уфу в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Комитетом государственной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В документе значилось, что страна происхождения продукции — Народная Республика Китай. Но при вскрытии грузового отсека проверяющие увидели деревянные ящики без маркировки. Было принято решение задержать данное транспортное средство.



Автомашина с грузом была доставлена на территорию склада ООО «Логистик-Чел» для проведения авторизации документа. После проверки подлинности установлено, что фитосанитарный сертификат является фальсифицированным.



Автотранспортное средство задержано. В отношении подкарантинной продукции будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ.



Напомним, что с начала 2017 года (за 10 месяцев) Управлением Россельхознадзора по Челябинской области запрещено к ввозу, выявлено при проверке мест хранения и реализации продукции растительного происхождения (рынки, склады) и уничтожено 24,7 т яблок, лимонов, груш и пекинской капусты, преимущественно из Польши. А с начала действия указа с 6 августа 2015 года в Челябинской области уничтожено 179 т «санкционной» плодоовощной продукции.

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