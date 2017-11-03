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Минфин РФ в ноябре увеличит покупку валюты на рынке в 1,6 раза

УрБК, Москва, 03.11.2017. Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря направит на покупку валюты на внутреннем рынке 122,8 млрд руб. при объеме ежедневных операций в 5,8 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные министерства.



Таким образом, в ноябре объем закупок валюты вырос по сравнению с октябрем в 1,6 раза, с 76 млрд руб.



Минфин в феврале начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской национальной валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.



Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над месячной оценкой, заложенной в бюджете на 2017 год, в ноябре прогнозируется в размере 125,8 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам октября 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило отрицательную величину: минус 3 млрд руб. Минфин объяснил это более низким объемом экспорта нефти и нефтепродуктов по сравнению с прогнозированным уровнем.



«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 8 ноября по 6 декабря 2017 года, составляет 122,8 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.», — говорится в сообщении.

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