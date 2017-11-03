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Россельхознадзор обнаружил в землях Свердловской области превышение нормы по пестицидам в 256 раз

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. По итогам исследований образцов почвы в Свердловском референтном центре Россельхознадзора специалисты обнаружили загрязнение нитратным азотом в 4 раза выше нормы и остаточным количеством пестицидов (хлороталонил, пендиметалин, хлорпирифос, бензапирен), превышающих норму в отдельных случаях до 256 раз.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, всего для исследования отобрали 238 почвенных образцов. Проверочные мероприятия проходили в Режевском, Сысертском, Красноуфимском, Тугулымском, Артинском и Белоярском районах.



Сумма ущерба почве в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, по оценке надзорного органа, составила 44,8 млн руб. Роспотребнадзор направил материалы по выявленным фактам нарушения законодательства в прокуратуру Свердловской области. Виновные лица привлечены к административной ответственности на сумму 652 тыс. руб.

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