Дайджест
В Швеции произошел взрыв в ночном клубе
3 ноябрь 2017 (14:07)
В шведском Мальмё произошел взрыв в ночном клубе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Star.
«В настоящий момент мы не знаем, что взорвали, только то, что это нанесло значительный материальный ущерб», — сказал представитель полиции.
Сообщается, что на месте работают полицейские и взрывотехники.
«В настоящий момент мы не знаем, что взорвали, только то, что это нанесло значительный материальный ущерб», — сказал представитель полиции.
Сообщается, что на месте работают полицейские и взрывотехники.
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