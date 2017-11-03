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В Швеции произошел взрыв в ночном клубе

В шведском Мальмё произошел взрыв в ночном клубе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Star.



«В настоящий момент мы не знаем, что взорвали, только то, что это нанесло значительный материальный ущерб», — сказал представитель полиции.



Сообщается, что на месте работают полицейские и взрывотехники.

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