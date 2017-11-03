Дайджест

В Швеции произошел взрыв в ночном клубе

3 ноябрь 2017 (14:07)

В шведском Мальмё произошел взрыв в ночном клубе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Star.

«В настоящий момент мы не знаем, что взорвали, только то, что это нанесло значительный материальный ущерб», — сказал представитель полиции.

Сообщается, что на месте работают полицейские и взрывотехники.

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