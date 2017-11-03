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В Twitter объяснили исчезновение аккаунта Трампа ошибкой сотрудника

3 ноябрь 2017 (14:07)

Компания Twitter выпустила заявление, в котором объяснила причину временного отключения аккаунта президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно деактивирована из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут, и с тех пор он был восстановлен», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ведут расследование и предпринимают шаги для того, чтобы подобные случаи не повторились.

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