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Сборная ЕВРАЗа будет соревноваться в семи компетенциях чемпионата WorldSkills Hi-Tech
3 ноябрь 2017 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 3 по 7 ноября 2017 года в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
В команду ЕВРАЗа вошли 15 участников и 28 экспертов. Сборная сформирована из сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, показавших лучшие результаты на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills, который прошел в мае этого года на базе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке. Бороться за победу участникам предстоит в 7 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль».
В компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового проката» и «Неразрушающий контроль» сотрудники ЕВРАЗа примут участие впервые. Также впервые компания выставляет участников в компетенции «Электромонтаж 12+». Свое мастерство покажут воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Руслан Фалин и Кирилл Сторчевой.
«ЕВРАЗ в четвертый раз принимает участие в Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Молодые сотрудники компании неоднократно занимали в турнире призовые места. В 2016 году работники ЕВРАЗа завоевали четыре серебряные медали в компетенциях «Электромонтаж», «Мехатроника» и «Сварочные технологии», — рассказали в пресс-службе.
В команду ЕВРАЗа вошли 15 участников и 28 экспертов. Сборная сформирована из сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, показавших лучшие результаты на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills, который прошел в мае этого года на базе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке. Бороться за победу участникам предстоит в 7 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль».
В компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового проката» и «Неразрушающий контроль» сотрудники ЕВРАЗа примут участие впервые. Также впервые компания выставляет участников в компетенции «Электромонтаж 12+». Свое мастерство покажут воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Руслан Фалин и Кирилл Сторчевой.
«ЕВРАЗ в четвертый раз принимает участие в Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Молодые сотрудники компании неоднократно занимали в турнире призовые места. В 2016 году работники ЕВРАЗа завоевали четыре серебряные медали в компетенциях «Электромонтаж», «Мехатроника» и «Сварочные технологии», — рассказали в пресс-службе.
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