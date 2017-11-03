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В Россию увеличились поставки иностранного крепкого алкоголя более чем в два раза

УрБК, Москва, 03.11.2017. За период с июля по август импорт алкоголя в Россию показал рост более чем в два раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.



Так, объемы поставок виски, самой крупной категории среди крепких спиртных напитков, в этот период выросли на 119,5%, до 10,69 млн л. Более чем вдвое, на 109%, увеличились объемы ввоза коньяков и бренди — 2,93 млн л. Сильнее всего вырос импорт рома — на 201%, до 1,63 млн л. Заметно прибавили также поставки водки — на 75,4%, до 1,07 млн л и текилы — на 75,9%, до 1,02 млн л.



Отметим, что из-за кризиса и ослабления рубля в предыдущие два года объемы ввоза зарубежного спиртного в Россию заметно сокращались. По итогам 2015 года импорт виски упал на 22,3%, рома — на 35%, текилы — на 23,1%, в 2016 году эти категории потеряли еще 15,4%, 10,5% и 2% соответственно.



Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что объемы ввоза крепкого алкоголя стали расти с начала этого года.



«Причина — восстановление спроса среди потребителей крепких напитков, прежде всего мужчин», — говорит эксперт. В результате за девять месяцев 2017 года импорт виски увеличился на 50,3%, до 22,09 млн л, рома — на 39,2%, до 3,48 млн л, коньяков и бренди — на 86,8%, до 6,93 млн л, текилы — на 37,6%, до 2,27 млн л», — сказал эксперт.



По данным статистики, Diageo в январе-сентябре этого года увеличила на 68,9% поставки виски, до 6,18 млн л. Впрочем, по словам госпожи Кузнецовой, «планирование импортных операций зависит от множества факторов и не является прямым индикатором фактических объемов продаж в данный период».



Один из импортеров добавляет, что заметный рост объемов импорта в III квартале может быть связан с тем, что в сентябре поставщики уже начинают формировать запасы на период новогодних каникул.



«Есть предпосылки считать, что в этом году продажи в праздники будут выше, чем в прошлом», — отмечает собеседник.

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