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В Екатеринбурге будут судить сотрудника «Областной станции переливания крови» за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. В Екатеринбурге будут судить бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ «Областная станция переливания крови» и его подельника за хищение бюджетных средств на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, преступление было совершено с начала октября 2014 года по октябрь 2015 года заместителем главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови», бывшим начальником ремонтно-эксплуатационного участка и их знакомым руководитель ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг».



«Между ГБУЗ «Областная станция переливания крови» и подконтрольными ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» были заключены фиктивные договоры поставки запасных частей для центрифуг. При этом обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ «Областная станция переливания крови» в общей сумме свыше 2 млн руб.», — говорится в сообщении



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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