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За 9 месяцев в Свердловской области приобрели 13 люксовых автомобилей

УрБК, Москва, 03.11.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России за 9 месяцев 2017 года составил 1 тыс. 065 единиц, что на 11% выше показателя годичной давности (960 шт.). Об этом сообщает «Автостат».



Порядка 40% рынка люксовых автомобилей пришлось только на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-сентябре нынешнего года ее обладателями стали 463 жителя России — на 14% меньше, чем год назад.



Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 310 экземпляров, показав рост в 8,6 раза. Замыкает первую тройку Bentley с результатом 159 машин, что на треть ниже, чем годом ранее. Продажи остальных брендов сегмента Luxury выглядят намного скромнее: Rolls-Royce (66 шт.; -29%), Lamborghini (29 шт.; +21%), Ferrari (22 шт.; -29%) и Aston Martin (16 шт.; рост в 4 раза).



Как отмечают эксперты, около 70% всего объема российского рынка люксовых автомобилей по итогам 9 месяцев 2017 года приходится на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 727 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 81 такой автомобиль. Парк Краснодарского края пополнили 34 машины. В Татарстан отправилось 15 экземпляров, в Свердловскую область и Башкортостан — 13 и 12 соответственно. В Ростовской области на учет встало 10 новых автомобилей сегмента Luxury.

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