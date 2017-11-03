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Свердловские предприятия, имеющие задолженность по выплате зарплаты, проверит прокуратура

3 ноябрь 2017 (11:49)

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил территориальным прокурорам провести комплексную проверку соблюдения законодательства об оплате труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Для тщательного анализа причин образования задолженности и экономической ситуации на предприятии сотрудники аппарата прокуратуры области запланировали выезды на особо проблемные объекты с многомиллионными долгами по заработной плате. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателей, не соблюдающих сроки выплаты зарплаты, стимулирующих и компенсационных выплат (пособий, больничных листов, премиальных вознаграждений) и имеющих задолженность перед работниками.

Перед прокурорами поставлена задача по принятию эффективных мер реагирования в целях полного восстановления трудовых прав граждан и привлечения лиц, виновных в их нарушении, к предусмотренной законом ответственности, вплоть до уголовной.

Территориальным прокурорам поручено заслушать работодателей с участием глав муниципалитетов.

Отдельную оценку получат действия арбитражных управляющих предприятий-должников, имеющих задолженность по заработной плате, находящихся в различных стадиях банкротства.

Подведение итогов проверки предварительно запланировано к 20 декабря 2017 года. Результаты надзорных мероприятий поставлены на личный контроль прокурора области Сергея Охлопкова.

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