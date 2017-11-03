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Свердловские предприятия, имеющие задолженность по выплате зарплаты, проверит прокуратура

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил территориальным прокурорам провести комплексную проверку соблюдения законодательства об оплате труда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Для тщательного анализа причин образования задолженности и экономической ситуации на предприятии сотрудники аппарата прокуратуры области запланировали выезды на особо проблемные объекты с многомиллионными долгами по заработной плате. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателей, не соблюдающих сроки выплаты зарплаты, стимулирующих и компенсационных выплат (пособий, больничных листов, премиальных вознаграждений) и имеющих задолженность перед работниками.



Перед прокурорами поставлена задача по принятию эффективных мер реагирования в целях полного восстановления трудовых прав граждан и привлечения лиц, виновных в их нарушении, к предусмотренной законом ответственности, вплоть до уголовной.



Территориальным прокурорам поручено заслушать работодателей с участием глав муниципалитетов.



Отдельную оценку получат действия арбитражных управляющих предприятий-должников, имеющих задолженность по заработной плате, находящихся в различных стадиях банкротства.



Подведение итогов проверки предварительно запланировано к 20 декабря 2017 года. Результаты надзорных мероприятий поставлены на личный контроль прокурора области Сергея Охлопкова.

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