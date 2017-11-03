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ТМК в Лондоне презентовала новую стратегию развития до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила в Лондоне новую стратегию развития компании до 2027 года, а также актуальную информацию о показателях деятельности предприятия. Как сообщает пресс-служба ТМК, презентация прошла в рамках V ежегодного Дня инвестора компании.



«Новая стратегия укрепит позиции ТМК в качестве ведущего поставщика на мировом рынке OCTG и ключевого поставщика трубной продукции для российской нефтегазовой отрасли, а также положение компании в тройке лидирующих производителей труб OCTG в США и второй по финансовым показателям компании на мировом рынке OCTG», — комментируют в пресс-службе ТМК.



Согласно стратегии, к 2022 году ТМК планирует увеличить долю высокотехнологичной продукции в объеме выручки Российского дивизиона до 50% и сохранить свои позиции крупнейшего производителя премиальных соединений на российском рынке. Кроме того, дивизион намерен обеспечить ежегодное поступление дополнительной выручки по новым видам инновационной продукции в размере 100 млн долл. США.



Также ТМК будет наращивать свое присутствие на рынках OCTG и линейных нефтегазовых труб в России и США путем эффективного использования действующих и новых вводимых в эксплуатацию мощностей, а также, возможно, в составе тех или иных альянсов.



«В ближайшие десять лет компания намерена укрепить позицию в топ-2 глобальных производителей труб по финансовым показателям. TMK планирует сохранить свои позиции ведущего поставщика трубной продукции для российской нефтегазовой отрасли в сегменте OCTG и линейных труб, а также оставаться в топ-3 производителей труб OCTG в США. Ключевой для компании останется задача по поддержанию высоких финансовых показателей и снижению долговой нагрузки. Обеспечение промышленной безопасности и забота об окружающей среде будут основными приоритетами во всех регионах деятельности ТМК. Компания будет применять новейшие цифровые технологии для разработки комплексных проектных решений в интересах клиентов и для повышения операционной эффективности», — отметил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.



Кроме того, ТМК повысит уровень вертикальной интеграции бизнеса с целью дальнейшего сокращения затрат и повышения рентабельности, что также позволит ей обеспечить дальнейшее развитие и расширение продуктово-сервисной линейки. Эти планы включают разработку комплексных проектных решений для клиентов на основе новейших цифровых технологий с использованием высокотехнологичной продукции ТМК.

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