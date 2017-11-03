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В Свердловской области за октябрь было совершено более 500 тыс. операций по карте «Мир»
3 ноябрь 2017 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. К 1 октября 2017 года российскими банками на Урале выдано свыше 2 млн 709 тыс. карт «Мир», что в 2 раза больше, чем на начало июля. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центрального банка России.
Наибольшее количество карт выдано в Тюменской области (576 тыс.), далее следуют Свердловская область (524 тыс.), Челябинская (445 тыс.) и Республика Башкортостан (419 тыс.). В Пермском крае выдано 342 тыс. карт, в Оренбургской и Курганской областях — по 292 тыс. и 111 тыс. соответственно.
«В III квартале 2017 года жители Урала стали более активно использовать карты национальной платежной системы «Мир». Ее держателям доступен весь привычный набор услуг — от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем). С начала года с применением национального платежного инструмента уральцы совершили около 12 млн транзакций на сумму 7,5 млрд руб. Средний чек по совершенным операциям составил около 630 руб.», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество карт выдано в Тюменской области (576 тыс.), далее следуют Свердловская область (524 тыс.), Челябинская (445 тыс.) и Республика Башкортостан (419 тыс.). В Пермском крае выдано 342 тыс. карт, в Оренбургской и Курганской областях — по 292 тыс. и 111 тыс. соответственно.
«В III квартале 2017 года жители Урала стали более активно использовать карты национальной платежной системы «Мир». Ее держателям доступен весь привычный набор услуг — от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем). С начала года с применением национального платежного инструмента уральцы совершили около 12 млн транзакций на сумму 7,5 млрд руб. Средний чек по совершенным операциям составил около 630 руб.», — говорится в сообщении.
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