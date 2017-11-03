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Правительство РФ не одобрило «антитабачную концепцию» Минздрава

УрБК, Москва, 03.11.2017. Правительство РФ отправило на доработку разработанную Минздравом концепцию о противодействии потреблению табака в России на 2017-2022 годы, пишет «Коммерсантъ».



Ряд юридических и технических замечаний к проекту выразил департамент социального развития правительства РФ. В концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также обоснования необходимости усиления мер регулирования табачных изделий, считают в кабмине. Кроме того, авторы документа не прописали ожидаемые итоги реализации программы.



Ранее отраслевые ассоциации направили в правительство РФ письмо, в котором предложили обсудить предлагаемые меры с участниками рынка. Часть предложений Минздрава, по мнению участников рынка, спровоцирует появление контрафактной и нелегальной продукции в России.

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