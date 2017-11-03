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На «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» выявлены нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения обязательных требований санитарного законодательства в ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, на предприятии не проводится производственный лабораторный контроль на рабочих местах с помощью лабораторных исследований и испытаний, отсутствует программа предупредительных мер по профилактике профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. При проведении измерений физических факторов на рабочих местах зафиксированы превышения нормативов эквивалентного уровня звука, общей освещенности, коэффициента пульсации, эквивалентного корректированного виброускорения (общая вибрация).



Кроме того, предприятием не разработан план мероприятий по охране атмосферного воздуха; не обеспечен контроль за планированием профилактических прививок и вакцинацией работников; допущены нарушения санитарно-гигиенические норм и требований к состоянию и содержанию производственных и санитарно-бытовых помещений.



По итогам проверки в отношении юридического лица и должностных лиц ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесены постановления о привлечении к ответственности и назначены наказания в виде штрафов.



В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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