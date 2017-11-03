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УЭХК вошел в топ-100 компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) по итогам 2016 года вошел в топ-100 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК со ссылкой на данные рейтинга, составленного аналитическим центром «Эксперт».



Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири (Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия) составлен на основе методики, используемой федеральным рейтингом «Эксперт-400». Методика получила заключение PwC. Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера: в нем представлены компании практически всех основных сфер экономики.



Место компаний определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2016 году. УЭХК находится в рейтинге на 98 позиции (22,907 млрд руб.).



В то же время, как пояснил ранее генеральный директор комбината Александр Белоусов, предприятие сегодня не планирует увеличения объемов производства, но направляет максимум усилий на оптимизацию затрат, в том числе на модернизацию основного и вспомогательного оборудования, а также развитие инфраструктуры.



«Мощность не наращиваем, потому что продукцию необходимо не только выпустить, но и продать, а в условиях кризиса мировой экономики это затруднительно. И наша основная задача — удержать имеющуюся у нас долю рынка, чтобы продукция в сегодняшних объемах была востребована. Снижение затрат является основным условием решения этой задачи. Поэтому инвестиции в модернизацию и инфраструктуру в 2017 году составят около 12 млрд руб. В частности, средства будут направлены на замену оставшихся двух блоков газовых центрифуг на машины нового поколения. Этот процесс мы планируем завершить в 2019 году», — рассказал А. Белоусов.

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