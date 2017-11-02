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Суды погасили долг перед свердловскими адвокатами после акции протеста

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Управление Судебного департамента в Свердловской области 2 ноября 2017 года погасило долг перед членами Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА) по оплате труда адвокатов по назначению.



Как сообщает пресс-служба объединения, денежные средства поступили на счет СОКА в размере 11 млн руб. В связи с этим члены коллегии прекратили акцию в отношении выполнения заявок судов в порядке статей 50, 51 УПК РФ.



Напомним, Адвокатская палата Свердловской области рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах в качестве защитников по назначению из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда. Общий размер задолженности, по данным организации, превысил 20 млн руб.

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