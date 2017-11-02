Кризис

В Свердловской области задолженность по ипотеке выросла на 10,4%

2 ноябрь 2017 (17:58)

За период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года задолженность по индивидуальным жилищным кредитам (ИЖК) в Свердловской области выросла на 10,4% и достигла 159,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банки России.

Объем просроченной задолженности по ИЖК по сравнению с прошлым годом уменьшился незначительно, составив 2,45 млрд руб.

За 8 месяцев 2017 года в Свердловской области выдано 19,82 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 34,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество выданных ИЖК выросло на 19,9%, объем — на 27,4%.

Средняя сумма выданного кредита выросла на 6,3% и составила 1,73 млн руб. Условия ипотечного жилищного кредитования смягчились: средневзвешенная процентная ставка снизилась с 12,47% в августе 2016 года до 10,84% в августе 2017 года.

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