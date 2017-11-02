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Президент РМК представил инвестпроекты Александринской горно-рудной компании

УрБК, Челябинск, 02.11.2017. Президент Русской медной компании (РМК) Всеволод Левин на совещании у главы Челябинской области представил инвестиционные проекты Александринской горно-рудной компании (АГК, входит в Группу РМК). Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Среди приоритетных проектов АГК в ходе совещания названа модернизация обогатительной фабрики предприятия. Ее ключевым мероприятием станет замена фильтровального оборудования (керамических фильтров медного и цинкового концентратов) на фильтр-прессы. Модернизация позволит дополнительно повысить экологическую безопасность производства, снизить остаточную влажность отгружаемых концентратов практически в полтора раза, как следствие, снизить грузоперевозки концентратов в общем объеме на 5 тыс. т в год. Работы по установке новых фильтр-прессов планируется завершить в 2018 году. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 150 млн руб.», — говорится в сообщении.



Параллельно реализуется масштабный проект по освоение Катабукского участка медно-цинковых колчеданных руд для пополнения сырьевой базы обогатительной фабрики АГК. На участке, расположенном на территориях Верхнеуральского и Нагайбакского районов, в настоящее время ведутся геологоразведочные работы. Прогнозируемые запасы участка в настоящее время составляют 300 тыс. т меди и 390 тыс. т цинка. По имеющимся геологическим предпосылкам специалисты АГК ожидают, что на Катабуском участке будет выявлен рудный объект, сопоставимый по масштабам с разрабатываемым сегодня компанией месторождением «Чебачье» в Верхнеуральском районе Челябинской области. Завешить поисковые и оценочные работы на участке планируется в 2019 году.



«Учитывая благоприятную рыночную конъюнктуру, профессиональный коллектив, наличие многолетнего опыта эффективного и безопасного для окружающей среды недропользования, РМК продолжает развитие своих действующих производственных активов. Приоритетные задачи для АГК — совершенствование технологий обогащения руды, сохранение социальной стабильности на территории присутствия, восполнение собственной сырьевой базы предприятия. Решение этих задач обеспечит стабильную работу одного из ключевых предприятий компании в Челябинской области», — заявил Всеволод Левин.



Отметим, что АГК основана в 1995 году. Предприятие осуществляет деятельность в Верхнеуральском и Нагайбакском районах Челябинской области. Специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд и выпуске медного и цинкового концентратов. В состав АГК входят рудник «Александринский» производительностью до 100 тыс. т руды в год, рудник «Чебачий» производительностью до 800 тыс. т руды в год и обогатительная фабрика, на которой перерабатывается до 800 тыс. т руды в год.



Штат АГК насчитывает более 1 тыс. человек. Компания является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

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