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Группа ЧТПЗ подвела итоги конкурса на лучшее название постановки детской школы мюзикла

2 ноябрь 2017 (17:34)

По инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова подведены итоги конкурса на лучшее название постановки детской школы мюзикла. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Мюзикл, который откроет XV юбилейный благотворительный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» в декабре, получил название «Посмотри, как я летаю!». Такое заглавие для театральной постановки предложила воспитанница школы мюзикла Валерия Королькова.

Конкурс на лучшее название спектакля стартовал в день открытия сезона репетиций в октябре этого года. Начинающие артисты школы мюзикла, а также участники творческих коллективов Дворца культуры ЧТПЗ и воспитанники детского дома № 8 предложили несколько интересных вариантов названия постановки. Ученики и наставники школы мюзикла единогласно поддержали предложение Валерии Корольковой — «Посмотри, как я летаю!».

«История, которую мы рассказываем в мюзикле, о том, как это важно — стремиться к своей мечте, быть добрым и отзывчивым. В названии «Посмотри, как я летаю!» есть место и детству, и настоящим поступкам, и даже волшебным снам. Ребята предложили очень много вариантов, нам было важно узнать мнение каждого, но только одно название понравилось всем без исключения», — комментирует режиссёр-постановщик мюзикла Екатерина Василёва.

Сегодня репетиции в школе мюзикла идут полным ходом: юные артисты пробуют себя в сценических образах, а большая постановочная команда работает над каждой деталью творческого проекта.

Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. С детьми занимаются педагоги по вокалу, актёрскому мастерству и хореографии, проводятся творческие встречи и мастер-классы с деятелями искусства, развивающие мероприятия. Все занятия для детей проводятся бесплатно.

После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» в декабре этого года семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.

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