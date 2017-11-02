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Группа ЧТПЗ подвела итоги конкурса на лучшее название постановки детской школы мюзикла

По инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова подведены итоги конкурса на лучшее название постановки детской школы мюзикла. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Мюзикл, который откроет XV юбилейный благотворительный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» в декабре, получил название «Посмотри, как я летаю!». Такое заглавие для театральной постановки предложила воспитанница школы мюзикла Валерия Королькова.



Конкурс на лучшее название спектакля стартовал в день открытия сезона репетиций в октябре этого года. Начинающие артисты школы мюзикла, а также участники творческих коллективов Дворца культуры ЧТПЗ и воспитанники детского дома № 8 предложили несколько интересных вариантов названия постановки. Ученики и наставники школы мюзикла единогласно поддержали предложение Валерии Корольковой — «Посмотри, как я летаю!».



«История, которую мы рассказываем в мюзикле, о том, как это важно — стремиться к своей мечте, быть добрым и отзывчивым. В названии «Посмотри, как я летаю!» есть место и детству, и настоящим поступкам, и даже волшебным снам. Ребята предложили очень много вариантов, нам было важно узнать мнение каждого, но только одно название понравилось всем без исключения», — комментирует режиссёр-постановщик мюзикла Екатерина Василёва.



Сегодня репетиции в школе мюзикла идут полным ходом: юные артисты пробуют себя в сценических образах, а большая постановочная команда работает над каждой деталью творческого проекта.



Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. С детьми занимаются педагоги по вокалу, актёрскому мастерству и хореографии, проводятся творческие встречи и мастер-классы с деятелями искусства, развивающие мероприятия. Все занятия для детей проводятся бесплатно.



После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» в декабре этого года семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.

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