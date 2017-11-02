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В Колорадо в результате стрельбы погибли два человека
2 ноябрь 2017 (17:33)
В американском городе Торнтон, штат Колорадо в результате стрельбы около универмага сети Walmart погибли два человека. Об этом сообщается в соцсети местной полиции, передает портал «Газета.ру».
«Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина госпитализирована», — говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что на месте в настоящее время работают следователи.
В полиции Торнтона пока не сообщили никакой информации о стрелке, опубликовав только информацию о том, что стрельба прекратилась.
«Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина госпитализирована», — говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что на месте в настоящее время работают следователи.
В полиции Торнтона пока не сообщили никакой информации о стрелке, опубликовав только информацию о том, что стрельба прекратилась.
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