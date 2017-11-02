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В Арктике обнаружили несанкционированный склад опасных отходов

2 ноябрь 2017 (17:33)

В арктической зоне России обнаружили несанкционированный склад опасных отходов. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Опасные отходы нашли в результате проверки, проведенной на берегу Восточно-Сибирского моря на Чукотке.

«В порту Певек... выявлен несанкционированный склад опасных отходов, принадлежащий ГУП ЧАО «Чукотснаб», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, около трех тыс. бочек с отработанными нефтепродуктами долгое время лежали в водоохранной зоне, причем условия их хранения не отвечали закону.

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