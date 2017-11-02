Дайджест
В Венесуэле ввели в обращение купюру в 100 тыс. боливаров
2 ноябрь 2017 (17:33)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в обращение новой, самой крупной купюры в 100 тыс. боливаров. Об этом сообщает El Nacional.
По его словам, купюра вводится в обращение в стране с этой недели.
В переводе в доллары по текущему курсу на «черном рынке» номинал этой купюры составляет 2,5 долл. США. При этом Мадуро добавил, что с 2018 года 85% денежных операций в Венесуэле будут проводиться электронно, без использования бумажных денег.
По его словам, купюра вводится в обращение в стране с этой недели.
В переводе в доллары по текущему курсу на «черном рынке» номинал этой купюры составляет 2,5 долл. США. При этом Мадуро добавил, что с 2018 года 85% денежных операций в Венесуэле будут проводиться электронно, без использования бумажных денег.
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