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Экс-начальника Управления образования Каменска-Уральского приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей
2 ноябрь 2017 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Управления образования Каменска-Уральского Ирине Малашенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
И. Малашенко признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».
«В суде установлено, что Ирина Малашенко, будучи начальником ОМС «Управление образования Каменска-Уральского, понимая, что данная должность не позволяет ей получить педагогический стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две школы города по совместительству на должность учителя. Фактически педагогическую деятельность И. Малашенко не осуществляла в связи с занятостью по основному месту работы. Получив таким незаконным образом необходимый стаж педагогической деятельности, женщина обратилась с заявлением в Управление пенсионного фонда в Каменске-Уральском и Каменском районе о досрочном назначении страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года Ириной Малашенко незаконно получена пенсия на общую сумму свыше 288 тыс. руб. Похищенные денежные средства использованы ею в личных целях.
Суд назначил наказание Ирине Малашенко в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.
И. Малашенко признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».
«В суде установлено, что Ирина Малашенко, будучи начальником ОМС «Управление образования Каменска-Уральского, понимая, что данная должность не позволяет ей получить педагогический стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две школы города по совместительству на должность учителя. Фактически педагогическую деятельность И. Малашенко не осуществляла в связи с занятостью по основному месту работы. Получив таким незаконным образом необходимый стаж педагогической деятельности, женщина обратилась с заявлением в Управление пенсионного фонда в Каменске-Уральском и Каменском районе о досрочном назначении страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года Ириной Малашенко незаконно получена пенсия на общую сумму свыше 288 тыс. руб. Похищенные денежные средства использованы ею в личных целях.
Суд назначил наказание Ирине Малашенко в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.
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