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Группа ЧТПЗ впервые поставила разрезные тройники для «Газпрома»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Группа ЧТПЗ впервые среди российских производителей осуществила промышленную поставку разрезных тройников для ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Продукция изготовлена на предприятии «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ).



Разрезные тройники будут использованы при капитальном ремонте второй нитки конденсаторопровода «Вуктыл — СГПЗ» (ООО «Газпром добыча Краснодар»). Продукция «ЭТЕРНО» позволит произвести ремонт трубопровода без остановки перекачки углеводородов. Ранее поставку разрезных тройников для отечественных компаний ТЭК осуществляли зарубежные производители.



«Производство импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Белые металлурги уже успешно зарекомендовали себя при освоении труб большого диаметра и труб OCTG с премиальными резьбами — аналогов зарубежных. Сегодня мы также готовы поставлять компаниям ТЭК около 150 высококачественных разрезных тройников в год», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Производство уникальной импортозамещающей продукции запущено на «ЭТЕРНО» в декабре 2016 года при участии президента РФ Владимира Путина. В июле 2017 года ПАО «Газпром» утвердило технические условия на ее изготовление. По итогам проведенных испытаний опытной партии эксперты признали разрезные тройники «ЭТЕРНО» соответствующими всем заявленным требованиям.

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