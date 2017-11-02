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Администрация Екатеринбурга потратит 37 млн рублей на ремонт фасадов пяти домов к ЧМ-2018
2 ноябрь 2017 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Администрация Екатеринбурга объявила пять тендеров на ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов на основном маршруте клиентских групп FIFA на общую сумму свыше 37 млн руб.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, отремонтировать планируется пять МКД по адресам проспект Ленина, 5, 22а, 29, ул. 8 Марта, 1 («Дом большевиков») и ул. Вайнера, 9а («Дом горсовета № 5»). Все они являются объектами культурного наследия.
На ремонт фасада и кровли дома по адресу проспект Ленина, 5 в администрации готовы потратить 9 млн 717,8 тыс. руб., Ленина, 22а — 3 млн 871,7 тыс. руб., Ленина, 29 — 7 млн 711,4 тыс. руб., «Дома большевиков» — 6 млн 337,8 тыс. руб. Дороже всего обойдется ремонт «Дома горсовета» на улице Вайнера — 12 млн 403 тыс. руб.
В качестве источников финансирования указаны местный и федеральный бюджеты. Работы запланированы в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который начнется в середине июня следующего года. До этого времени работники должны будут успеть завершить работы.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, отремонтировать планируется пять МКД по адресам проспект Ленина, 5, 22а, 29, ул. 8 Марта, 1 («Дом большевиков») и ул. Вайнера, 9а («Дом горсовета № 5»). Все они являются объектами культурного наследия.
На ремонт фасада и кровли дома по адресу проспект Ленина, 5 в администрации готовы потратить 9 млн 717,8 тыс. руб., Ленина, 22а — 3 млн 871,7 тыс. руб., Ленина, 29 — 7 млн 711,4 тыс. руб., «Дома большевиков» — 6 млн 337,8 тыс. руб. Дороже всего обойдется ремонт «Дома горсовета» на улице Вайнера — 12 млн 403 тыс. руб.
В качестве источников финансирования указаны местный и федеральный бюджеты. Работы запланированы в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который начнется в середине июня следующего года. До этого времени работники должны будут успеть завершить работы.
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