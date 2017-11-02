Новогодние турпоездки не вписываются в бюджет

В Свердловской области начался основной этап продаж туров на новогодние праздники. Как отмечают представители турфирм, работающих на территории региона, в этом году активность покупателей путевок на «пиковые» даты нельзя назвать высокой. В лучшем случае с учетом появления «горящих» туров она достигнет прошлогоднего уровня. При этом подавляющее большинство уральцев, как и россиян в целом, не смогут позволить себе дорогостоящие дальние поездки и проведут каникулы дома, на даче или в гостях у друзей.Участники рынка отмечают, что в этом году лидерами по объему спроса на туры в рождественские и новогодние даты являются Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам.«На первом месте останутся теплые страны — ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, возможно, Индия. Также пользуются спросом Мальдивы. Есть продажи горнолыжных туров и экскурсионных программ — это Париж, Рим, курорты Чехии», — рассказала директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.По словам директора туристической компании «Ява Тур» Олега Аксельрода, приоритет жители Среднего Урала отдают тем направлениям, куда есть прямые рейсы из Екатеринбурга. Так, вместо Мюнхена горнолыжники летят на Новый год в Верону, отправляются через Барселону в Андорру, а не в Австрию.Впрочем, большая часть граждан в этом году вообще не смогут позволить себе поездки в новогодние каникулы. Так, по данным туристического сервиса Туту.ру, 50% из 6 тыс. опрошенных россиян рассказали, что останутся на длинные выходные дома. Еще 13% заявили, что отправятся на дачу или в деревню, 10% — к друзьям или родственникам.В путешествиях новогодние праздники проведут лишь 15% опрошенных. Из них 4% отправятся в экскурсионные туры по Европе, по 3% — в российские дома отдыха, на море или отечественные горнолыжные курорты, 2% — на горнолыжные курорты за рубеж. Еще 12% пользователей Туту.ру пока не определились с планами на каникулы.Уральские эксперты подтверждают, что число свердловчан, которые могут позволить себе дальние поездки в Новый год, с кризисом неуклонно снижается. Определить точно их количество представители турбизнеса не берутся, однако полагают, что по региону таких граждан будет еще меньше, чем по России в целом, и чем на Среднем Урале год назад.«Подавляющее большинство свердловчан не поедут никуда. Даже из тех, кто ежегодно дорого отдыхает в Новый год, многие нынче остаются дома. Думаю, выехавших будет даже меньше, чем в прошлом году. Впрочем, весьма вероятно, что к концу ноября-декабря появятся «горящие» путевки — тогда спрос может активизироваться», — отметил Олег Аксельрод.«Хотя денег у людей за последний год больше не стало, летом выездной турпоток из Кольцово вырос вдвое к прошлому году. Свердловчане слетали по скидочным ценам, и переплачивать теперь за Новый год в период пиковой наценки или заказывать за 500-600 евро рождественский ужин они не готовы. Но зарубежные курорты это не пугает: в такие даты идет большой турпоток из других стран, в том числе из Европы, поэтому особых скидок нашим гражданам никто не дает. В итоге туроператоры уже снимают некоторые рейсы. В частности, из-за недостаточного спроса Coral Travel отменил новогодние чартеры на Бали из Екатеринбурга», — рассказал член Уральской ассоциации туризма Олег Хигер.В то же время участники рынка сходятся во мнении, что среди тех, кто все же имеет возможность отдохнуть зимой, трендом текущего сезона стало желание избежать «пиковых» дат — самого Нового года, католического Рождества и в целом школьных каникул. Даже самые обеспеченные клиенты ищут возможность сдвинуть сроки отдыха, чтобы сэкономить.«Это самый дорогой период, и его могут позволить себе только очень обеспеченные люди, причем их число с кризисом неуклонно снижается. Опытные туристы сегодня стремятся не переплачивать, даже если имеют такую возможность. Поэтому тенденция, которую мы наблюдаем сегодня, заключается в том, что до Нового года и после 10 января бронирований больше, чем в праздничные дни», — пояснила директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.Таким образом, по мнению уральских экспертов, в этом году турпоток из Свердловской области на новогодние каникулы не покажет значительного падения к уровню прошлого года, но и не увеличится. При этом туроператоры будут вынуждены дотировать определенный объем перевозки, чтобы пережить «низкий» сезон.