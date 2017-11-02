Новости дня

Прокуратура Богдановича пресекла торговлю животными из Красной Книги

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В Богдановиче пресечена интернет-торговля животными, занесенными в Красную Книгу России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам мониторинга сети Интернет выявлено пять сайтов, на которых содержится информация о торговле дистанционным способом редкими видами животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, такими как леопард, филин, тритон Карелина.



При этом сведений о наличии разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу, на сайтах не имеется.



В целях устранения выявленных нарушений Богдановичский городской прокурор обратился в суд с заявлением о признании размещенной на указанных интернет-страницах информации о торговле редкими видами животных, занесенных в Красную Книгу, запрещенной.



Решением городского суда требования прокурора удовлетворены.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: