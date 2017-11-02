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Прокуратура Богдановича пресекла торговлю животными из Красной Книги

2 ноябрь 2017 (16:03)

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В Богдановиче пресечена интернет-торговля животными, занесенными в Красную Книгу России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам мониторинга сети Интернет выявлено пять сайтов, на которых содержится информация о торговле дистанционным способом редкими видами животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, такими как леопард, филин, тритон Карелина.

При этом сведений о наличии разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу, на сайтах не имеется.

В целях устранения выявленных нарушений Богдановичский городской прокурор обратился в суд с заявлением о признании размещенной на указанных интернет-страницах информации о торговле редкими видами животных, занесенных в Красную Книгу, запрещенной.

Решением городского суда требования прокурора удовлетворены.

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