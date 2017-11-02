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Центробанк утвердил единые стандарты кредитования малого и среднего предпринимательства

УрБК, Москва, 02.11.2017. Банк России утвердил единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включают в себя требования к кредитам, заемщикам и кредиторам, рекомендации к основным процессам кредитования и IT-платформе, а также типовые формы основных документов кредитной сделки. Проект документа был разработан МСП Банком с привлечением широкого круга специалистов банковского и экспертного сообщества, представителей Банка России и экспертного совета Ассоциации «Россия» по малому и среднему предпринимательству», — говорится в сообщении.



Единые стандарты планируется внедрить в рамках запуска мультиоригинаторной платформы секьюритизации портфелей кредитов субъектам МСП, которая начнет работать уже в 2017 году. Платформа в первую очередь поможет небольшим и региональным банкам в рефинансировании портфелей выданных кредитов субъектам МСП через накопление достаточного по объему пула от нескольких банков-оригинаторов и последующий выпуск и размещение облигаций, обеспеченных таким пулом, отметили в ЦБ.



По мнению первого зампредседателя ЦБ Дмитрия Тулина, использование единых стандартов кредитования МСП позволит оптимизировать процесс кредитования на основе лучших рыночных практик, обобщенных в стандартах, что будет способствовать снижению кредитных рисков в сегменте МСП, а также упростит объединение кредитов в однородные пулы для секьюритизации.

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