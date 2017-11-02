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Официальный курс долл. США снизился на 6 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 02.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 6,88 коп., до 58,08 руб., евро — на 3,37 коп., до 67,67 руб.

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